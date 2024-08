Fumaça de queimadas interrompe rave no interior de SP e mais de 500 pessoas são atendidas - O Liberal

Um festival de música realizado em Altinópolis, interior de São Paulo, foi interrompido na noite de sábado, 24, após a fumaça dos incêndios que atingem a região de Ribeirão Preto chegar próximo do hotel fazenda onde o evento acontecia. Cerca de 510 pessoas foram atendidas pela Defesa Civil, que foi acionada para atender a ocorrência junto com o Corpo de Bombeiros.

Deste grupo, 60 foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Altinópolis, e foram socorridas por conta da inalação da fumaça. O Hotel Fazenda Vale das Grutas precisou ser evacuado, informou a Defesa Civil. A quadra do Ginásio Municipal de Altinópolis foi aberta para receber os participantes da festa se abrigarem.

O festival de música era uma rave organizada pela empresa Anacã. A festa tinha duração prevista para acontecer entre os dias 23 e 25 de agosto. Em nota, a empresa afirmou na manhã deste domingo, 25, que todos os presentes no evento conseguiram sair do hotel fazenda e as pessoas que estavam abrigadas já tinham começado a voltar para suas casas.

“A tristeza é imensa e o desespero de não ter respostas para tudo é real. Nosso tempo de reação foi curto, e estávamos junto com vocês tentando sair em segurança do local. Teremos mais respostas assim que conseguirmos mais informações necessárias para vocês”, disse a Anacã em nota publicada na rede social.

A reportagem buscou contato por telefone com o Hotel Fazenda Vale das Grutas, mas não teve retorno.

Alerta máximo

Quarenta e oito municípios paulistas seguem neste domingo em alerta máximo para queimadas, informou o governo do Estado; seis cidades mantêm focos ativos. Os incêndios se espalharam com maior intensidade a partir da sexta-feira, 23, e chegaram a bloquear o fluxo de rodovias e cobriram com fumaça o céu de cidades do interior. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que envia ajuda humanitária para desabrigados.

O número de focos de incêndio registrados em agosto no Estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conversou com o governador paulista na noite deste sábado para prestar solidariedade e se colocou à disposição para “enfrentarmos conjuntamente essa situação, intensificada pelos fortes ventos e pela seca”.

Tarcísio, por sua vez, disse neste domingo que o Estado envia ajuda humanitária para desabrigados por causa dos incêndios. “Elas estão em abrigos. Estamos mandando colchões, água, kit de higiene e cestas básicas. Depois, vamos entrar na questão habitação”, afirmou em coletiva de imprensa que ocorreu em Ribeirão Preto, uma das cidades mais afetadas. Um plano emergencial foi montado para atender o aumento de demanda nas unidades de saúde.