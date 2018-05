Frota de ônibus é quase normal em SP, mas segue o risco de interrupção do serviço

A Prefeitura de São Paulo informou que, por volta das 7h30 desta quinta-feira, 24, a frota de ônibus era quase normal para o horário na cidade. De acordo com a administração municipal, 97% da frota programada esta circulando desde o início da manhã e que apenas duas empresas da zona Norte (Norte Buss e Spencer) atuavam com frota reduzida.

Mesmo com a greve de caminhoneiros, as empresas conseguiram abastecer em postos de gasolina ou estão rodando com o diesel que tinham em reserva. A Prefeitura informou, entretanto, que não há garantias que haverá combustível ao longo do dia. Pela manhã, muitos postos de combustível estavam fechados em função do desabastecimento. Os que estavam abertos apresentavam filas.