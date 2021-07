Frio intenso persiste em SP e capital pode atingir novos recordes até domingo

Com a chegada da frente fria à capital, a Prefeitura de São Paulo criou uma força-tarefa para acolher pessoas em situação de rua - Foto: GovSP

Com a temperatura variando entre os 8 e 10º C ao longa da noite desta quarta-feira, 28, São Paulo deve manter a tendência de frio para os próximos dias, graças a uma massa de ar polar que atinge Estados do Sul e do Sudeste até o próximo domingo, 1º. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a previsão é de “frio intenso” e “consequentemente novos recordes”, com a mínima chegando abaixo dos 5º C.

Nesta quinta-feira, 29, o dia já começou com formação de geada e céu claro, mas nem a aparição do sol vai ser suficiente para aumentar a temperatura, graças aos ventos constantes que sopram do quadrante sul. A previsão é que os termômetros da capital variem da mínima de 4º C à máxima de 13 º C.

Esta tendência se repete e se agrava na sexta-feira, quando a temperatura pode diminuir ainda mais, principalmente nas madrugadas. A previsão para o dia é de mínima de 3º C e predomínio de sol, que eleva a máxima para 14º C.

Com a chegada da frente fria à capital, a Prefeitura de São Paulo criou uma força-tarefa para acolher pessoas em situação de rua, com cinco tendas espalhadas pela cidade. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), haverá distribuição de sopas, cobertores, agasalhos, kits de higiene e atendimento médico. Serão cerca de 5 mil pratos por noite, além de 3,2 toneladas de agasalhos e cobertores obtidos em parceria com a Cruz Vermelha.