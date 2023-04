Frio em SP: governo e prefeitura reforçam atendimento aos moradores de rua

Diante da possibilidade de novos recordes de frio para o ano serem registrados durante o feriado prolongado de Tiradentes, em diversas capitais do País, inclusive na cidade de São Paulo, o governo e a Prefeitura vão reforçar as ações para acolher a população em situação de rua nos próximos dias.

O governo de São Paulo vai instalar um abrigo na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, no centro da cidade, para proteger os moradores de rua das baixas temperaturas. A ação já começa entre a noite desta quinta-feira, 20, para sexta-feira, 21.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros devem marcar temperaturas entre 11ºC e 13°C em diversos pontos da cidade durante os próximos dias.

Conforme o Estado, o espaço terá capacidade para abrigar até 100 pessoas entre as 19 horas e 8 horas no dia seguinte. “O local será equipado com colchões e cobertores e terá oferta de jantar. O abrigo na Estação Pedro II do Metrô vai funcionar sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou menores a 13°C”, disse. No ano passado, iniciativa semelhante acolheu 1.160 pessoas entre maio e agosto.

Ainda de acordo com o governo estadual, o Estado também está divulgando um protocolo para todas as 645 prefeituras paulistas com diretrizes para atuação nos períodos mais frios deste ano. “Na avaliação do governo, a principal ação deve ser o acolhimento emergencial de adultos, famílias, crianças e adolescentes em situação de rua, sempre observando e preservando a unidade e os vínculos familiares”, acrescentou.

Por parte da prefeitura de São Paulo, serão intensificadas a partir desta quinta-feira as ações de abordagens e atendimento social, assim como ampliação de vagas na redesocioassistencial a fim de assegurar o enfrentamento à onda de frio prevista nos dias de feriado prolongado. Além da instalação de três tendas de atendimento, 300 vagas emergenciais de pernoite serão abertas.

“As tendas serão instaladas na Praça da República e Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade, e na Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca, na zona leste. Nestes locais, haverá distribuição de cobertores e serão servidas bebidas quentes, além dos encaminhamentos com transporte para serviços de acolhimento”, afirma a prefeitura.

Já as vagas emergenciais de pernoite serão distribuídas no Ginásio da Portuguesa, na zona norte, e nos clubes municipais de Santana, na mesma região, Independência, na zona sul, e Barra Funda, na zona oeste.

“O objetivo é enfrentar o frio, embora ainda não esteja ativa a Operação Baixas Temperaturas que deve iniciar as frentes de trabalho no mês de maio, antecipando algumas das nossas ações para dar total retaguarda a quem quiser acolhimento, assim como oferecer alimentação e cobertores nas tendas”, afirma Carlos Bezerra Jr, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

O decreto para ativar a Operação Baixas Temperaturas será publicado em 30 de abril. A partir desta data são estabelecidas diretrizes da ação, que prevê intensificar as abordagens sociais realizadas às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social.

Ainda conforme a pasta, a secretaria possui quase 22 mil vagas de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Dentre os serviços estão os centros de acolhida, hotéis sociais e as repúblicas para adultos.

Caso algum munícipe observe alguma pessoa em situação de rua precisando de auxílio, pode entrar em contato com a prefeitura pelo 156 para informar sobre a ocorrência.