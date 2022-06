Frio em SP: estação do metrô é reaberta para pessoas em situação de rua

A estação Pedro II do metrô de São Paulo será reaberta na noite de sábado, 11, para acolher as pessoas em situação de rua durante o frio que chegará à capital paulista neste fim de semana e promete mínima de até 10º C. O governo do Estado também vai distribuir colchões, cobertores e kits de higiene no local, como parte do programa “Noites Solidárias”, que segue até a próxima terça-feira, 14.

Essa não é a primeira vez que a estação abriga pessoas em situação de rua este ano. No último dia 17, o governo abriu espaço para que 100 pessoas pudessem escapar da massa de ar frio que chegou ao Sudeste e baixou os termômetros até os 6,6º C. Naquela noite, um idoso de 66 anos morreu ao passar mal em um dos abrigos disponibilizados pela Prefeitura de SP.

O governo informou que a Defesa Civil do Estado vai emitir um estado de alerta para baixas temperaturas em todo o território entre o domingo de Dia dos Namorados e a próxima terça, 14. A operação acontece sempre que a sensação térmica mínima chega aos 13º C.

A campanha “Inverno Solidário”, que recolhe doações de cobertores para a população de rua, segue até 21 de setembro, com pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.