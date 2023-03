Frentista de posto em Curitiba põe fogo em cliente durante discussão

O frentista Paulo Sérgio Esperançeta ateou fogo em um cliente do posto de gasolina em que trabalhava após uma discussão na manhã do último sábado, 18, no bairro de Pilarzinho, zona norte de Curitiba.

O frentista jogou combustível sobre o cliente usando a bomba do posto e, em seguida, ateou fogo. Ardendo em chamas, Caio dos Santos correu pelo pátio do posto. Ele foi socorrido por outro frentista, que usou um extintor para apagar as chamas, e levado ao hospital.

Santos sofreu queimaduras graves, mas seu quadro é estável. Ele prestará depoimento na Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, 20.

O caso está sendo investigado pela Polícia como tentativa de homicídio. Até o momento, Paulo Sérgio Esperançeta não foi localizado. Depois do incidente, ele fugiu do posto de gasolina. Não há ordem de prisão preventiva nem em flagrante.

O advogado Marcel Bento Amaral, que representa o estabelecimento, afirma que o frentista foi demitido.