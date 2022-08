Frente fria provocará chuva intensa com ventos na Região Sul, em MS e SP

A formação de uma frente fria provocará chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo em parte da Região Sul, em Mato Grosso do Sul e em áreas de São Paulo na quarta-feira, 17, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura pode cair cerca de 10ºC no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até o fim do dia, diz nota do Ministério da Agricultura.

Já na quinta-feira, 18, a frente fria avança pelos Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, chegando ao centro do Mato Grosso e na porção sul dos Estados de Rondônia, Goiás e Minas Gerais, provocando chuvas intensas e rajadas de vento. Nestas localidades, a previsão também indica queda de temperatura (entre 8ºC e 12ºC) e baixa sensação térmica.

Ainda conforme a nota, de quinta para sexta-feira, 19, ainda há possibilidade de neve entre as serras gaúcha e catarinense, especialmente no planalto sul catarinense e nos Aparados da Serra (RS). Na sexta, ocorrerão geadas em boa parte do Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e no centro e oeste catarinense, bem como do Paraná.

Entre a sexta e o sábado, 20, as temperaturas mínimas previstas para Porto Alegre vão variar entre 1ºC e 5ºC. Já no sul e oeste gaúcho, entre -1ºC e 1ºC, e nas áreas altas da serra gaúcha, assim como no planalto sul catarinense, entre -6ºC e -3ºC. No Paraná, as temperaturas mínimas previstas são entre -3ºC e 0ºC na serra e no planalto.

No sábado, a previsão é de geada no sul, sudoeste e em áreas isoladas do centro do Mato Grosso do Sul, na divisa de São Paulo com o Paraná e, de forma ampla, no Sul do Brasil, sendo de intensidade moderada a forte entre o norte do Rio Grande do Sul, centro-sul do Paraná e, também, na serra do sudeste do RS. Além disso, o frio chega ao sul de Goiás e de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro.

No domingo, 21, o ar frio começa a perder força, mas parte do Sul do País continua com previsão de geadas, diz o Ministério.