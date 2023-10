Frente fria deve trazer temporais de volta para a Grande São Paulo no feriado prolongado

Uma nova frente fria deve trazer os temporais de volta para a Grande São Paulo ao longo do feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, após a previsão ratificada para a capital paulista de chuvas isoladas até o final da manhã desta quinta, 12, a instabilidade ganha força à tarde, e durante a noite podem ocorrer pancadas mais generalizadas.

“Há condições para pontos de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”, alerta o CGE.

Na sexta-feira, 13, o tempo deve permanecer nublado e chuvoso desde a madrugada na capital paulista.

“A nebulosidade impede a elevação significativa das temperaturas, com máximas que não devem superar os 20°C”, estima o CGE.

A continuidade das chuvas mantém elevado o risco para formação de alagamentos e deslizamentos de terra. Conforme a Meteoblue, há expectativa para chuva em São Paulo entre quinta-feira e sábado, 13.

No feriado prolongado, entre sexta-feira e sábado, 14, os dias serão mais nublados e com temperaturas mais baixas.

Veja como fica a temperatura no feriado prolongado:

– Quinta-feira: entre 17ºC e 29ºC;

– Sexta-feira: entre 15ºC e 17ºC;

– Sábado: entre 15ºC e 18ºC;

– Domingo: entre 16ºC e 24ºC.

Litoral paulista

No Guarujá e em Bertioga, no litoral paulista, a temperatura máxima deve atingir os 30ºC nesta quinta-feira, mas, nos dias seguintes, tende a cair, com uma “mudança brusca” na sexta-feira.

O Sol aparece timidamente no domingo, mas há previsão de pancadas de chuva.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a expectativa é de chuva entre quinta-feira e sábado. Nesta quinta, a máxima deve chegar aos 37ºC. Na sexta, não deve passar de 26ºC.

Santa Catarina permanece em alerta para deslizamentos

A Defesa Civil de Santa Catarina mantém alerta para deslizamentos nas regiões de Planaltos e todo o Vale do Itajaí, devido ao acumulado de chuvas registradas no Estado nos últimos dias. “Todas as regiões do Estado já apresentam solo encharcado e ocorrências pontuais de movimentação de massa. Dessa forma, recomenda-se atentar-se aos sinais como rachaduras em paredes e encostas, inclinação de postes, árvores e muros e água vertendo do solo.”

Nesta quinta-feira, uma frente fria mantém o tempo instável por lá. Os acumulados de precipitação variam de 50 a 70 mm em média nas regiões do Grande Oeste (divisa com o Paraná), Planalto Norte, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, com pontuais maiores. No Grande Oeste (divisa com o Rio Grande do Sul), Planalto Sul e Litoral Sul, os volumes acumulados variam de 20 a 40 mm. A partir do meio da tarde, a chuva enfraquece.

Chuva também em cidades do Nordeste

Segundo a Climatempo, em Salvador, na Bahia, a expectativa é de chuva em todos os dias do feriado prolongado. Entre quinta-feira e domingo, a máxima não deve passar dos 30ºC.

Pancadas de chuva também são esperadas para Fortaleza, no Ceará, nos próximos dias. Ao longo do feriado, a máxima deve atingir os 32ºC.

Estradas de SP recebem 6 milhões de carros no feriado da Padroeira

Cerca de 6 milhões de veículos irão trafegar pelas estradas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil.

Serão 2,8 milhões de carros circulando nas rodovias estaduais concedidas, outros 2,2 milhões em rodovias federais e 1 milhão nas estaduais sem concessão.

A expectativa é de um grande movimento também em direção ao litoral paulista.