Frente fria deve trazer chuva e aliviar tempo seco em SP; veja previsão

A passagem de uma frente fria deve colocar fim à sequência de dias secos na cidade de São Paulo, que na semana passada registrou o menor índice de umidade relativa do ar entre todas as capitais brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe previsão de chuvas isoladas já nesta segunda-feira, 29, à noite – condição que deve se repetir nos próximos dias. A última chuva significativa na cidade foi registrada há quase três semanas.

A massa de ar frio que avança do Sul em direção ao Sudeste brasileiro vai romper o bloqueio atmosférico que tem afastado a chuva. Embora não exista previsão de temporais, a condição deve trazer alívio ao tempo seco que predominou nos últimos dias.

Também há tendência para dias mais frios, conforme a agência Climatempo. Enquanto nesta segunda a temperatura deve variar de 15°C a 29°C, a previsão do Inmet indica que na terça-feira, 30, os termômetros devem marcar entre 13°C e 17°C na capital paulista.

Confirma a previsão do tempo na cidade de SP pela agência Meteoblue

Terça-feira, 30: entre 13°C e 17°C;

Quarta-feira, 31: entre 14°C e 23°C;

Quinta-feira, 1º:entre 13°C e 25°C;

Sexta-feira, 2: entre 13°C e 26°C;

Sábado, 3: entre 13°C e 28°C

Domingo, 4: entre 13°C e 27°C.

Sul terá choque térmico na virada do mês

A massa de ar frio deve atingir com maior intensidade o Sul do Brasil, onde a previsão meteorológica indica possibilidade de geada e temperaturas negativas próximo à fronteira com o Uruguai na terça-feira, 30.

A partir de quinta-feira, 1º, está prevista uma virada no tempo e volta do calor à região. De acordo com a agência MetSul, muitas cidades podem registrar marcas acima dos 30°C, como Porto Alegre e sua região metropolitana, onde a sensação de tempo abafado deve predominar.