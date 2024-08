Frente fria derrubará temperaturas em SP e mais Estados do Centro-Sul

Após dias quentes, a chegada de uma nova frente fria deve mudar o tempo em São Paulo e mais Estados do Centro-Sul do Brasil, provocando frio e queda de temperaturas. Segundo a empresa Climatempo, a mudança já será sentida a partir da noite de quarta-feira, 7. O ar frio vai começar a entrar primeiro na região Sul, avançando a partir de sexta-feira, 9, sobre o Sudeste.

“A semana que começou quente e seca ainda sobre grande parte do País vai terminar com uma queda mais acentuada nas mínimas e máximas e entre a sexta-feira e o fim de semana, vamos voltar a sentir frio”, projeta e empresa de meteorologia.

Possibilidade de chuva congelada no Sul

Na quinta-feira, 8, segundo a Climatempo, com a entrada do ar polar e ainda com a umidade alta, pode ocorrer algum tipo de precipitação invernal, com chuva congelada – mesmo que de maneira pontual, em cidades do sul do Rio Grande do Sul, que estão mais próximas da fronteira com o Uruguai. “Ainda é uma chance remota, mas que não pode ser totalmente descartada.”

Segundo a empresa de meteorologia, a chuva congelada ocorre quando um floco de neve, que sai da nuvem, passa por uma camada de ar com temperatura positiva, mas depois congela novamente ao encontrar o ar gelado abaixo da base da nuvem.

Na quarta-feira, a temperatura deve variar entre 17ºC e 21ºC em Porto Alegre, com previsão de chuva. Na quinta-feira, os termômetros ficam entre 12ºC e 17ºC. Na sexta-feira, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 13ºC.

A massa de ar frio vai avançar de forma continental atingindo o Mato Grosso do Sul que serão afetadas estão Ponta Porã, Porto Murtinho e Corumbá. Há possibilidade de chuva na quinta-feira.

Frente fria mudará o tempo em São Paulo

Na sexta-feira, esse ar frio avança para São Paulo ao longo do dia. “Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva no sul e leste do Estado paulista, pegando inclusive o litoral, e a temperatura deve cair bastante”, estima a Climatempo.

Desta forma, as temperaturas devem se manter mais baixas neste segundo fim de semana de agosto.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas devem se manter em elevação no período da tarde pelo menos até quinta-feira. A nova frente fria deve provocar uma virada no tempo a partir de sexta-feira, quando a capital paulista também deve ser atingida por chuva.

Apesar do frio, não há expectativa para precipitações na cidade de São Paulo entre sábado, 10, e domingo, 11, Dia dos Pais, conforme a empresa Meteoblue.

A expectativa é de que as temperaturas se mantenham baixas no decorrer da semana que vem, com os termômetros subindo a partir da sexta-feira, 16, segundo a empresa de meteorologia.

Veja a previsão na cidade de SP nos próximos dias: