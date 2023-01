Francisco Tadeu de Alencar é nomeado secretário nacional de Segurança Pública

A Casa Civil editou decreto de nomeação de Francisco Tadeu Barbosa de Alencar para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ato está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 24. A edição do DOU traz ainda a nomeação de Augusto de Arruda Botelho Neto para o cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e de Gessé Santana Borges para ocupar a diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública.