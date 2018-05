Forças de Segurança no Rio realizaram 103 escoltas de caminhões desde quinta

A Central de Escoltas da Secretaria de Estado de Segurança do Rio realizou 103 escoltas de caminhões de combustíveis desde a última quinta-feira. Em nota, a secretaria informa que foram realizadas escoltas para a Comlurb, responsável pela limpeza do Estado; Cedae, estatal de saneamento; BRT, serviço de circulação expressa de ônibus; Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus; Aeroporto Santos Dumont e Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

A Central de Escoltas funciona no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde está instalado o Gabinete de Gestão de Crises, e conta com a participação da Força Nacional, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.