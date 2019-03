Forças Armadas vão garantir lei e ordem em região de penitenciária de Porto Velho

O governo federal autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado de Rondônia “para a proteção do perímetro de segurança da penitenciária federal em Porto Velho”. A decisão consta de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta Quarta-feira (27).

A atuação das tropas ocorrerá no período de 28 de fevereiro a 29 de março e se dará “em um raio de dez quilômetros, considerado a partir do muro externo da unidade prisional”.

De acordo com o ato, o ministro da Defesa definirá a alocação dos meios disponíveis para o emprego das equipes, que será realizado em articulação com as forças de segurança pública competentes e com o apoio de agentes penitenciários do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.