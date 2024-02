Foliões passam mal por causa do calor e Pabllo interrompe bloco de carnaval em SP

Com o forte calor na tarde deste domingo, 11, em São Paulo, pessoas que estavam aglomeradas próximo ao trio do Bloco da Pabllo, no Ibirapuera, passaram mal e precisaram de atendimento médico. Perto das 16h, a apresentação foi interrompida.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, no início da tarde, com tempo ensolarado, a temperatura média na capital era de 30°C, com umidade relativa do ar na casa dos 50%. Os termômetros de rua da Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento das Bandeiras, marcavam 35°C.

Pabllo Vittar chegou ao bloco às 12h40 e seu show começou às 14h30. Desde às 11h, no entanto, centenas de foliões já estavam reunidos nos arredores do Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade, à espera da apresentação de Pabllo Vittar, considerado um dos desfiles de rua mais prestigiados de São Paulo.

Empresas patrocinadoras do carnaval organizaram a distribuição de chapéus e leques para amenizar o calor acima dos 30°C. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também organizou uma espaço para ofertar água potável para os foliões.

Para tentar aproveitar a festa com mais tranquilidade, muitos foliões foram ao bloco com roupas mais leves, fantasias coloridas, chapéus e até itens de banho como sunga, maiô e biquíni. Também levaram acessórios como leques, chapéus e bonés. Além de bebidas vendidas no local, muitos também não dispensaram as garrafas de água. Mesmo assim, muitos passaram mal por causa do calor.