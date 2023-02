Folião é preso em MG usando falsa tornozeleira eletrônica como fantasia

Dois jovens foram presos na madrugada deste sábado, 19, em Santa Luzia (região metropolitana de Belo Horizonte, a 27km da capital), com algumas porções de cocaína. Contudo, o que levou os policiais a abordarem os dois foi a fantasia que um dos foliões usava para pular carnaval: um ‘uniforme’ de presidiário de Minas e, como adereço principal, uma réplica de tornozeleira eletrônica.

Os rapazes estavam na estação Ubaja, na cabine do Move, um sistema de transporte público da região.

De acordo com o depoimento de um dos policiais que realizou a prisão, o jovem teria mandado fazer a fantasia, “para tirar onda e zoar nos eventos, além de que, assim, teria mais facilidade para comercializar a droga”. Em seu depoimento, contudo, ele não confirmou a informação. Como consta do auto de prisão em flagrante, os dois foliões teriam comprado R$140,00 em maconha e R$250,00 em cocaína. A perícia confirmou que os 15 pinos apreendidos em posse deles eram deste entorpecente.

Ainda no sábado, a Justiça concedeu aos dois jovens liberdade provisória. Edna Márcia Lopes Caetano, juíza do plantão, justificou a decisão afirmando que ‘os acautelados são primários, possuem bons antecedentes e residência fixa, não se encontrando presentes, na hipótese, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários para a decretação da prisão preventiva’.

Os alvarás de soltura já foram expedidos e, até a publicação desta reportagem, aguardam cumprimento. De acordo com a decisão da magistrada, os foliões estão proibidos de frequentar casas noturnas, sair de casa de noite e sair da cidade. Os dois terão de usar tornozeleira eletrônica.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem entrou em contato com a advogada Jessica Fernandes da Silva, responsável pela defesa de um dos jovens. O espaço está aberto para manifestação.

O outro rapaz é representado pela Defensoria Pública.