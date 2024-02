Cotidiano Fogo no subsolo do Edifício Itália, no centro de SP, mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo, 18, para apagar as chamas de um incêndio que atinge o histórico Edifício Itália, localizado na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou na cabine de força do prédio, que fica no subsolo da edificação. O local é considerado um dos cartões-postais da capital paulista.

Quatro viaturas foram empenhadas para apagar as chamas, segundo o Corpo de Bombeiros. Até às 18h, ainda não havia informações que o fogo havia sido completamente eliminado.

O Edifício Itália fica localizado no número 344 da Avenida Ipiranga. Com uma altura de 165 metros (a partir do nível da rua), e 46 andares, é o segundo maior prédio de São Paulo. Possui um restaurante no terraço, o Terraço Itália, que permite ter uma visão em 360º da cidade.

Inaugurado em 1965, o histórico local, construído pela colônia italiana, atualmente é protegido pelo Patrimônio Histórico da cidade por apresentar relevância em termos de arquitetura verticalizada no Brasil.