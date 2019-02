Fogo em CT pode ter começado com explosão no ar condicionado

Relatos de jogadores de base do Flamengo que sobreviveram ao incêndio no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, contaram que minutos antes de o fogo começar houve uma explosão no ar condicionado, uma espécie de curto circuito. Também segundo esses relatos, o fogo teria se alastrado muito rapidamente.

Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

A Polícia Civil já está no local, mas não informou oficialmente a causa do incêndio. Os bombeiros informaram que vão aguardar a perícia para se pronunciar.

Pelo menos dez pessoas morreram no incêndio e três ficaram feridas. Elas estavam no alojamento dos times de base do Flamengo, uma estrutura provisória, feita de contêineres. O fogo começou por volta das 5h da manhã. Os nomes dos mortos ainda não foram divulgados.

O secretário estadual de Esportes, Felipe Bornier, e o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, estão no CT e confirmaram que o governo estadual decretou luto oficial de três dias.