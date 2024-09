Fogo destrói áreas protegidas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás

Parque Nacional e reservas privadas têm focos em Alto Paraíso de Goiás - Foto: CBMGO_Divulgação

Incêndios em áreas de vegetação se espalharam por todas as regiões de Goiás. Desde o início do mês de setembro, o Estado já registrou 1.468 focos de incêndio, segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O fogo atinge parte da Chapada dos Veadeiros, incluindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e a Área de Proteção Ambiental Pouso Alto. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, apenas na sexta-feira, 6, foram registrados 44 incêndios na área.

Iniciado na quinta-feira, 5, o fogo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros devastou uma área estimada em 10 mil hectares. Em nota divulgada no sábado, 7, a chefia do parque declarou ainda não saber o quê ou quem provocou o incêndio.

Áreas de preservação particulares, como a Reserva Privada do Patrimônio Natural (RPPN) Campo Úmido Voshysias e a RPPN Murundu também foram afetadas.

Os bombeiros informaram que o combate está sendo realizado e o incêndio já está controlado, mas equipes seguem monitorando a região.

Na região do Paralelo 14, próximo à rodovia GO-118, os bombeiros combateram um primeiro foco, extinto com uso de sopradores. O segundo se tratava de fogo subterrâneo, que surge espontaneamente devido à queima de subsolo.

Nessas áreas, foi feito o encharcamento do solo e foram criadas trincheiras ao redor dos focos para impedir a propagação do calor pela terra. Oito militares participaram da ocorrência.

Segundo a chefia do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, efetivos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do PrevFogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também têm atuado no combate às chamas. Contatados, os órgãos federais não responderam até o fechamento da reportagem.

Participam ainda do combate brigadas voluntárias. Nas redes sociais, Ivan Anjo Diniz, coordenador da Rede Contra Fogo, brigada que atua na região, relatou que o incêndio atingiu o lixão de Alto Paraíso de Goiás, município localizado na Chapada.

“É uma vergonha o que acontece em Alto Paraíso. Todos os anos, incêndio no lixão no auge da seca, ninguém vigia, ninguém cuida desse lugar”, afirmou.

Em boletim divulgado na sexta-feira, 6, a prefeitura de Alto Paraíso de Goiás afirmou que as labaredas foram controladas e que o combate estava sendo feito para evitar o espalhamento do fogo pelas montanhas de materiais.

Segundo a administração municipal, as autoridades estão tomando medidas legais para identificar e punir os responsáveis.

Três suspeitos foram presos em Portelândia

No sudoeste do Estado, em Portelândia, um grande incêndio tomou as margens da BR-364 neste sábado, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em uma área de palhada de milho próximo ao posto Tabocão por volta das 13h.

A fumaça dificultou a visibilidade na rodovia e levou um motorista a perder o controle da direção e sair da pista, caindo dentro de uma cacimba.

Uma passageira foi atingida pelas chamas ao tentar sair do carro e sofreu queimaduras graves. Ela foi encaminhada para a UPA de Mineiros (GO) para atendimento médico. Outros dois homens que estavam no veículo sofreram queimaduras de menor gravidade.

Três suspeitos de provocarem os incêndios foram presos. Um deles confessou ser o autor do fogo que atingiu a área urbana de Caldas Novas.