Foco evita assembleias de condomínio cansativas

Para que a assembleia de condomínio não seja algo demorado e confuso para os moradores, planejamento e organização são as regras básicas a serem adotadas. As reuniões precisam ser produtivas e, por isso, a pauta da ordem do dia precisa ser clara e objetiva. Assim, evita-se que elas se prolonguem demais, uma vez que os condôminos estarão cientes do que será debatido na reunião.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo a advogada Adriana Alves, da Triângulo Imóveis e Condomínios, empresa que atua em Americana e região, é fundamental que o condutor da assembleia conheça bem os itens a serem discutidos para que a reunião não se prolongue mais do que o necessário. “Para garantir êxito nas deliberações e para evitar que sejam muito extensas e cansativas, aconselhamos que a pauta tenha no máximo quatro itens”, sugere.

O uso de aparato tecnológico, como projetor de imagem, também é um aliado das assembleias de condomínios. Na visão de Adriana, a tecnologia permite que a apresentação dos assuntos a serem debatidos fiquem mais didáticas aos condôminos.

POLÊMICA

Quando o condomínio precisa discutir assuntos polêmicos, que podem desviar o foco da reunião, a sugestão da especialista é que o condutor da assembleia tenha “pulso firme”. “Ele precisa ter uma participação efetiva pois é o responsável por manter a organização, garantindo que as discussões não se desvirtuem da pauta definida para o dia”, disse.