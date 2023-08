Cotidiano Fisioterapeuta dança com recém-nascido no bolso de jaleco em maternidade de Santa Catarina

Uma fisioterapeuta foi flagrada em um vídeo postado nas redes sociais dançando com um recém-nascido no bolso de seu jaleco no Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. A publicação foi feita na terça-feira, 15.

No vídeo, o bebê aparece com o corpo parcialmente dentro do bolso do uniforme. Enquanto apoia a cabeça do recém-nascido com uma das mãos, a profissional dança e canta a música Desenrola, Bate, Joga de Ladin. A gravação foi feito por outra pessoa, que também dava risadas ao fundo.

Em nota, o hospital manifestou indignação e repúdio com relação a conduta, considerada inapropriada, da fisioterapeuta, que manipulou indevidamente um recém-nascido. Outras pessoas que participaram da filmagem também serão responsabilizadas.

“Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança”, afirmou a rede hospitalar.

Da mesma forma, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região (Crefito-10) manifestou total repúdio com relação ao fato, no entanto, disse que aguarda confirmação se realmente a funcionária é uma fisioterapeuta.

“O Departamento de Fiscalização do Crefito-10 já se dirigiu ao hospital onde ocorreram os lamentáveis fatos com o intuito de apurar a autoria. Ato contínuo, caso comprovado se tratar de profissional fisioterapeuta, ocorrerá a suspensão cautelar do exercício profissional até a conclusão do processo ético disciplinar competente”, disse o conselho.

Veja na íntegra a nota do Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen:

“O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e irresponsável praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido. Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança. Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês.”

Veja na íntegra a nota do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região (Crefito-10):

“O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região (Crefito-10), autarquia federal de fiscalização do exercício das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vem, por seu presidente, Sandroval Francisco Torres, manifestar seu total repúdio à atitude cometida por possível profissional fisioterapeuta, a qual postou imagens na rede social manipulando um recém-nascido de forma indevida. O Departamento de Fiscalização do Crefito-10 já se dirigiu ao hospital, onde ocorreram os lamentáveis fatos com o intuito de apurar a autoria. Ato contínuo, caso comprovado se tratar de profissional fisioterapeuta, ocorrerá a suspensão cautelar do exercício profissional até a conclusão do processo ético disciplinar competente. Por certo que uma inconsequente atitude isolada não irá macular a qualidade do serviço prestado pelos mais de 16.000 profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais catarinenses. Florianópolis, 15 de agosto de 2023. Sandroval Francisco Torres Presidente do Crefito-10.”