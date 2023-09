Fim de semana deve ser de calor em SP: confira a previsão para todo o Estado

O fim de semana na capital paulista deve ser de calor e predomínio de sol. Segundo a Meteoblue, apenas no domingo, 3, podem ocorrer chuvas, mas em pequena quantidade. A temperatura vai seguir aumentando até segunda-feira, 4. Na terça-feira, 5, porém, o sol será substituído por nuvens.

A Meteoblue prevê que, nesta sexta-feira, dia 1º, a temperatura em São Paulo deve variar entre 11°C e 26°C. No sábado, 2, ela será de 16°C a 31°C. Já no domingo, ficará entre 20°C e 32°C. No domingo, pode chover até 10 milímetros em algumas regiões.

A segunda-feira não vai ter chuva e o calor seguirá aumentando, com mínima de 21°C e máxima de 33°C. Na terça, a máxima cai nove graus em relação ao dia anterior: a máxima prevista é de 24°C, conforme a Meteoblue.

Veja a previsão em São Paulo para os próximos dias:

– Sexta-feira: entre 11ºC e 26ºC

– Sábado: entre 16ºC e 31ºC

– Domingo: entre 20ºC e 32ºC – há previsão de chuva

– Segunda-feira: entre 21ºC e 33ºC

– Terça-feira: entre 16ºC e 24ºC

No interior, o calor também vai aumentar até segunda-feira. Em Campinas, por exemplo, a temperatura máxima nesta sexta-feira será de 30°C, mas vai subir até chegar a 34°C na segunda-feira.

Em Ribeirão Preto, a variação será menor: nesta sexta, os termômetros vão registrar 32°C, e na segunda-feira chega aos mesmos 34°C de Campinas. Essa mesma variação, de 32°C para 34°C, também deve ocorrer em São José do Rio Preto. Em Bauru o calor será maior ainda: na segunda-feira, a previsão é de que a temperatura máxima chegue aos 35°C.