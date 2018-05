Fila para abastecer impede chegada de passageiros ao Aeroporto de Brasília

A confusão no Aeroporto de Brasília não se limita mais à falta de combustível para as aeronaves. O abastecimento de um posto localizado próximo à saída do terminal impedia nesta tarde o acesso de carros com passageiros que tentavam chegar ao aeroporto. Uma fila imensa de veículos que se formou para abastecer atrapalhava o trânsito no local.

A polícia tentava organizar o fluxo, que seguia em apenas uma pista. Centenas de pessoas ainda não sabem se vão pegar outro voo ou se serão enviadas para hotéis.