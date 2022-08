Fies: começam nesta terça-feira inscrições para o segundo semestre de 2022

Começam nesta terça-feira, 9, as inscrições para o segundo semestre de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O candidato tem até a próxima sexta-feira, dia 12, para fazer a solicitação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet.

Criado em 2001, o Fies é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do Ministério da Educação (MEC) e com taxa zero de juros.

Pode se inscrever o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.

Cronograma

– Inscrições: entre 9 e 12 de agosto.

– Resultado: 16 de agosto.

– Complementação de inscrições: 17 a 19 de agosto.

– Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro.