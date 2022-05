Ferrari é flagrada a 214 km/h em rodovia de Jundiaí, durante operação da PMR

Uma Ferrari foi flagrada a 214 km por hora pelo radar da PMR (Polícia Militar Rodoviária), na manhã de domingo, 15, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí, interior de São Paulo. O registro foi feito por um radar móvel, operado por um policial rodoviário. O condutor, que não chegou a ser abordado pelo agente de segurança, terá de pagar multa no valor de R$ 880,41. Ele ainda terá a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, mas pode entrar com recurso.

Um pouco antes da Ferrari, o radar havia registrado a passagem de uma McLaren a 185 km/h. Também foram autuados um Mustang, a 205 km/h, e uma BMW, a 186 km/h. No local, a velocidade máxima permitida é de 100 km/h, mas há trechos em que a estrada corta áreas urbanas e a máxima é de 80 km/h.

Ferrari foi flagrada pela Polícia Militar Rodoviária, em Jundiaí – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Conforme o comando do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, que realizou a operação, foram multados 256 veículos, entre eles esportivos de grande potência, como Porsche e Camaro. Alguns automóveis foram parados vários quilômetros adiante e os motoristas, além de multados, foram advertidos por estarem colocando em risco a própria vida e de outras pessoas.

A operação se estendeu às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que nos fins de semana têm sido pontos de encontro para donos de motocicletas potentes e de veículos esportivos. Além dos carros, ao menos 60 motos foram multadas.

De acordo com a concessionária AB Colinas, que administra a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a estrada é dotada de radares, o que não impede que a Polícia Rodoviária realize operações, pois tem a competência para fiscalizar e autuar as infrações de trânsito. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a fiscalização do excesso de velocidade compete à Polícia Militar Rodoviária.

A PM Rodoviária informou que a “Operação Speed”, realizada no domingo, tem como objetivo encerrar a prática de rachas e potencializar a percepção de segurança aos usuários da rodovia. A ação contou com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Já o DER disse que trabalha para a diminuição das infrações de trânsito e a fiscalização é feita por radar controlador (fixo) 24 horas e pela Polícia Rodoviária, por meio de radares portáteis. “O DER vai enviar equipes ao local para verificar a necessidade de reforço na sinalização e estudar a possibilidade de novos radares”, disse, em nota.

Conforme o órgão estadual, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 308, prevê detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, em caso de participação, “em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia, em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente”.