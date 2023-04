Feriado de Tiradentes deve ter os dias mais frios do ano

Uma forte massa de ar frio de origem polar começa a avançar sobre o centro-sul do Brasil nesta quarta-feira, 19, fazendo a temperatura cair bruscamente. Além da região Sul, no decorrer desta semana, incluindo o feriado de Tiradentes na sexta-feira, 21, o ar frio se espalha mais sobre o Sudeste e pelo Centro-Oeste, deixando as noites cada vez mais geladas no centro-sul do País, de acordo com a Climatempo.

A massa de ar frio será a mais forte deste ano, até agora, e terá potencial para causar as mais baixas temperaturas de 2023 em todas as capitais da região Sul, em quase todas as capitais do Sudeste e do Centro-Oeste.

Região deve ter os dias mais frios do ano neste feriado de Tiradentes – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“É possível que um pouco do ar frio chegue a Rondônia e ao Acre causando uma leve friagem e até com possibilidade de recorde de frio também nas capitais destes Estados. Porto Alegre e Curitiba devem registrar temperaturas abaixo dos 10°C, enquanto em Florianópolis, São Paulo e Campo Grande, os novos recordes de menor temperatura de 2023 devem ser um pouco acima dos 10°C”, disse a Climatempo.

Mínima pode ser negativa na região da serra catarinense

Na noite de terça-feira, 18, por volta das 21 horas, a mínima registrada foi de 6,5°C em Urupema, na serra catarinense. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a região pode registrar temperaturas negativa, perto de -1ºC, na noite desta quarta. Há risco ainda para a formação de geada nos próximos dias.

Em razão da formação e deslocamento de um ciclone pelo oceano, as rajadas de vento podem chegar até 75 km/h em todo o Estado. Há risco para queda de árvores, postes e destelhamentos, segundo a defesa civil. “A situação combinada com o ar frio pode ocasionar chuva congelada nos pontos mais altos da serra.”

O mar também permanece agitado no litoral de Santa Catarina. Embora possam atingir picos de 2,5 metros, a altura das ondas deve ficar em média entre 1,5 metro e 2 metros.

Na quinta-feira, 20, permanece a atuação da massa de ar frio, com chance do dia amanhecer com geada do extremo oeste aos Planaltos, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e região serrana.

Segundo a Defesa Civil, as temperaturas mínimas variam entre 8ºC e 15ºC no litoral e áreas próximas. Nas demais áreas, devem ficar entre 3ºC e 7ºC. Em cidades dos Planaltos e meio oeste podem atingir -3ºC.

Na sexta-feira, feriado de Tiradentes, o dia ainda deve amanhecer com geada em pontos da serra e do meio oeste. Nos pontos mais altos dos Planaltos e no meio oeste, a mínima deve ficar perto dos -2ºC.

Conforme a Climatempo, a primeira geada do ano no sul do País deve chegar na véspera do feriado de Tiradentes, não somente em Santa Catarina, mas em regiões serranas do Rio Grande do Sul e do Paraná, em razão da entrada de uma potente massa de ar polar na região Sul do Brasil.

Diante da queda de temperaturas, o cuidado deve ser maior com idosos, crianças, doentes e animais de estimação.

Recordes de temperaturas baixas neste ano e previsão para o feriado de Tiradentes

Confira a seguir as menores temperaturas registradas neste ano nas capitais do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, Rondônia e Acre até terça-feira, de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na sua rede de estações meteorológicas convencionais, levantadas pela Climatempo.

Região Sul

Curitiba (PR): 12,5°C, em 3/4/23 (previsão de até 9°C).

Florianópolis (SC): 16,3°C, em 19/2/23 (previsão de até 11°C).

Porto Alegre (RS): 12°C, e, 19/2/23 (previsão de até 7°C).

Região Sudeste

São Paulo (SP): 15,2°C, em 7/1/23 (previsão de até 11°C).

Rio de Janeiro (RJ): 16,8°C, em 11/2/23 (previsão de até 17°C) pequena chance de recorde.

Belo Horizonte (MG): 18,1°C, em 18/4/23 (previsão de até 15°C).

Vitória (ES): 21,4°C, em 11/4/2023 (previsão de até 19°C).

Região Centro-Oeste

Campo Grande (MS): 16,2°C, em 19/2/2023 (previsão de até 12°C).

Cuiabá (MT): 21,4°C, em 19/2/2023 (previsão de até 16°C).

Brasília (DF): 15°C, em 30/3/2023 (previsão de até 14°C).

Goiânia (GO): 17,6°C, em 3/4/2023 (previsão de até 15°C).

Segundo a Climatempo, em Rio Branco, capital do Acre, a menor temperatura registrada pela estação meteorológica automática do Inmet neste ano foi de 18°C, em 19 de fevereiro.

“Não é possível saber a temperatura de Porto Velho, capital de Rondônia, pelos dados do Inmet, pois a estação meteorológica está sem dados desde janeiro. Porém, no aeroporto de Porto Velho, a menor temperatura observada este ano ficou em torno de 22°C”, disse a empresa brasileira de meteorologia.