Feira da Saúde oferece atendimentos médicos gratuitos em São Paulo

A 21ª edição da Feira da Saúde, organizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), ocorre nesta sexta-feira, 26, e contará com atendimentos médico e odontológico gratuitos para a população.

Realizada em parceria com o poder público e diversas entidades, a ação será no Pátio do Colégio, no centro da cidade de São Paulo, entre 9h e 17h.

Dentre as organizações parceiras do evento está o Hospital Cema, cujos especialistas farão triagem ocular, além de conscientizar e informar sobre a importância da prevenção de doenças oculares. Se necessário, a pessoa pode ser encaminhada para uma melhor avaliação do caso.

Serão mais de 20 serviços oferecidos, que contam ainda com vacina contra febre amarela, vacina para HPV (apenas para mulheres), medição de pressão arterial e glicemia (diabete), teste de hepatite C e avaliação de tipo sanguíneo.

No local, as pessoas terão acesso a diversos estandes informativos com orientações sobre saúde bocal, câncer de próstata, incontinência urinária, saúde do idoso, doenças sexualmente transmissíveis, doenças mentais e doenças raras.

Outros serviços incluem massagem, recebimento de doação de mechas de cabelo para fabricação de perucas para pacientes com câncer, medição de peso e altura, além de orientação jurídica e previdenciária. Todos os atendimentos são gratuitos.

Serviço

