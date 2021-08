Fecomércio RJ diz que pausa da vacinação anticovid atrapalha retomada econômica

A paralisação da vacinação na cidade do Rio de Janeiro por falta de imunizantes atrapalha a retomada econômica, alertou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RJ), Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A aplicação da primeira dose da vacinação contra a covid no Rio foi mais uma vez suspensa devido à escassez de imunizantes. No fim da manhã desta quarta-feira, 11, o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que a cidade recebeu menos vacinas do que o necessário e que, por isso, precisou suspender a aplicação.

“O Rio de Janeiro montou uma grande estrutura e está preparado para agilizar o processo de vacinação. Os atrasos logísticos nos preocupam e geram insegurança e desinformação, lançando dúvidas sobre o programa de imunização”, disse Queiroz. “Por esse motivo, é importante termos previsibilidade quanto ao recebimento de novas doses.”