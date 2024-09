Febratex 2026: 19ª edição da maior feira para o têxtil das américas já tem 98% dos contratos renovados

Feira reúne grandes indústrias de todo o mundo - Foto: Divulgação

Reconhecida como o maior evento do setor têxtil das Américas, a Febratex é o principal ponto de encontro para profissionais do setor há 33 anos. Realizada em Blumenau (SC), a feira reúne grandes indústrias de todo o mundo, incluindo fabricantes de máquinas e equipamentos, tecelagens, designers de moda, especialistas em impressão digital, entre outros.

Este ano, entre os dias 20 e 23 de agosto, a 18ª edição consolidou-se como um sucesso no calendário têxtil global, com mais de 80 mil visitantes, um número recorde que reflete o crescente interesse e a relevância do setor no mercado nacional e internacional. Para 2026, a Febratex já tem 98% dos contratos renovados, reforçando sua importância como uma plataforma de negócios, networking e inovação. A 19ª edição já está marcada para acontecer de 18 a 21 de agosto de 2026, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC).

“O sucesso da Febratex 2024 superou todas as expectativas. Já temos muitos expositores buscando espaços ainda maiores, pedindo para dobrar o tamanho de seus estandes. Tudo indica que, em 2026, a 19ª edição se aproximará ainda mais dos 100 mil visitantes, alcançando número que significa cerca de 37% da população de Blumenau. Isso também quer dizer que a feira trará ainda mais fomento econômico para a região”, destacou Hélvio Pompeo Jr., diretor de Comunicação e Marketing do Febratex Group.

Organizada pelo Febratex Group, promotora dos maiores eventos para a indústria têxtil das Américas, a feira ocupou cerca de 35 mil m² e apresentou uma vasta gama de produtos, máquinas e tecnologias têxteis de última geração, proporcionando aos visitantes uma visão abrangente das inovações que estão moldando o futuro da indústria. A edição deste ano teve como tema central o conceito 360º, promovendo uma abordagem holística que envolveu economia circular, sustentabilidade e inovação, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do setor têxtil.

A feira contou com 520 estandes e aproximadamente 2.700 marcas expositoras, gerando cerca de R$ 3,6 bilhões em negócios, um marco que posiciona a Febratex como um importante motor econômico. Além disso, o evento apresentou dois lançamentos importantes: a FebraTêxtil – a primeira feira da América Latina focada em insumos e soluções para a indústria têxtil, que acontecerá de 18 a 20 de fevereiro de 2025, das 14h às 21h, no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo – e a Beauty & Esthetic Show – prevista para os dias 3 e 4 de agosto de 2025, em Blumenau (SC), uma feira voltada à beleza e estética.

Segundo a diretoria do Febratex Group, o número de contratos renovados reforça a importância do evento como uma plataforma de negócios, networking e inovação, destacando que as negociações iniciadas na Febratex muitas vezes são concluídas após o evento.

Para mais informações sobre a Febratex 2026, acesse o site oficial ou no e-mail comercial@fcem.com.br

