Febratex 2024: maior feira têxtil das Américas consegue gerir 71% dos resíduos

A Febratex 2024, a maior feira de máquinas, equipamentos e tecnologia para a indústria têxtil das Américas, realizada de 20 a 23 de agosto de 2024, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina, alcançou a marca de 71,5% de circularidade dos seus resíduos. Com esse resultado, a Febratex obteve o Selo Rumo ao Lixo Zero.

Febratex foi realizada de 20 a 23 de agosto de 2024 no Parque Vila Germânica, em Blumenau – Foto: Divulgação

Realizada pelo Febratex Group, a feira é um ponto de encontro para profissionais da indústria têxtil e de confecção. Focada em maquinários, equipamentos e tecnologia de ponta, a Febratex tem como um de seus objetivos reduzir o impacto ambiental por meio de rigorosos processos de gestão de resíduos. Essas iniciativas seguem os padrões estabelecidos pelo Instituto Lixo Zero Brasil e são validadas pela Zero Waste International Alliance.

“A certificação Selo Rumo ao Lixo Zero é uma conquista muito importante para nós, pois reafirma o nosso compromisso com a sustentabilidade na indústria têxtil. Esse compromisso não se limita apenas ao evento, mas envolve expositores, fornecedores e visitantes. Este marco reforça que estamos no caminho certo, transformando a Febratex em um modelo de sustentabilidade para o setor”, afirmou Giordana Madeira, diretora de Sustentabilidade do Febratex Group.

Durante a edição de 2024, a Febratex gerou um total de 80,83 toneladas de resíduos, incluindo madeira, papel, plástico, vidro e até mesmo resíduos orgânicos. Um dos destaques foi a madeira, que representou 33,72 toneladas, totalmente recicladas. Os plásticos, que somaram 3,245 toneladas, também foram reciclados.

Evento alcançou a marca de 71,5% de circularidade dos seus resíduos – Foto: Divulgação

No total, 71,5% dos resíduos gerados no evento foram desviados de aterros e encaminhados para alternativas sustentáveis, como reutilização, compostagem e reciclagem, evidenciando o compromisso da Febratex com a redução do impacto ambiental.

A meta para a edição de 2026 é aumentar ainda mais o índice de circularidade dos resíduos, buscando alcançar números ainda mais expressivos rumo ao Lixo Zero. A organização continuará investindo em soluções inovadoras e processos sustentáveis, mantendo o foco na conscientização e na preservação ambiental.