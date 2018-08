FDA: aviso sobre risco cancerígeno do café é desnecessário

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) disse nesta semana que não concorda com a decisão de um juiz da Califórnia sobre o risco cancerígeno do café. Em março, o juiz determinou que estabelecimentos do Estado que vendem café deveriam alertar os consumidores sobre os riscos de se exporem à substância acrilamida, que é formada durante o processo de torrefação. Segundo a FDA, esses avisos “teriam maior chance de confundir consumidores de café do que de informá-los”.

A chamada Proposta 65 da Califórnia exige que empresas alertem consumidores sobre riscos à saúde caso seus produtos contenham pelo menos uma das centenas de substâncias listadas pelo Estado.

As pesquisas existentes, disse a FDA, não corroboram a necessidade de um aviso sobre câncer para o café. A agência afirmou ainda que não é possível nem necessário reduzir completamente a exposição à acrilamida. A agência da Califórnia que supervisiona a Proposta 65 já tinha chegado a conclusões semelhantes às da FDA. Fonte: Dow Jones Newswires.