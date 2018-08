Favelas da zona sul do Rio registram tiros na manhã desta segunda-feira

Pelo terceiro dia seguido, a região do morro Dona Marta, na zona sul do Rio, registra confrontos com disparos de armas de fogo. Os tiros começaram a ser ouvidos pouco depois das 5h da manhã desta segunda-feira, 27, na favela que fica no bairro de Botafogo.

Também na zona sul, nesta segunda-feira há registro de troca de tiros na favela da Rocinha, em São Conrado.

No fim de semana, policias militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta, em Botafogo, foram recebidos a tiros por traficantes da região. Não há informações sobre presos ou feridos.