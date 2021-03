Governo estadual prorroga fase emergencial do Plano São Paulo até 11 de abril

O Governo do Estado prorrogou até 11 de abril a duração da fase emergencial do Plano São Paulo, a etapa mais rígida da estratégia local de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O anúncio foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) em entrevista coletiva, no início da tarde desta sexta-feira (26). Inicialmente, a fase emergencial terminaria na próxima terça-feira (30).

Essa etapa põe limite até mesmo a serviços considerados essenciais – veja o detalhamento por atividades abaixo. Nas últimas 24 horas, 1.193 mortes foram informadas no Estado, que chegou a 70.696.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Todos nós sabemos que vivemos o pior momento da pandemia. Tivemos 9 dias de fase vermelha, seguidos de 12 dias de fase emergencial. E começamos a ver o resultado positivo desse período de sacrifício de toda sociedade”, avaliou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.

“Ainda temos uma situação de aumento progressivo de casos, internações e mortes, mas numa velocidade um pouco menor do que tínhamos nesse período”, disse o médico.

Serão mais 16 dias de fase emergencial. A avaliação do coordenador do Centro de Contingência é que essa medida proporcione uma redução progressiva de casos e mortes, aliada à vacinação que vem sendo feita no Estado.

Restrições

Estão proibidas as retiradas presenciais de produtos em restaurantes e lanchonetes, o atendimento presencial em lojas de material de construção, as celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas em grupo.

Lojas e restaurantes só podem fazer entregas a clientes dentro de veículos (drive thru), entre 5h e 20h, ou por entrega em sistema delivery por telefone ou aplicativo.

Não há restrição ao funcionamento de supermercados. Mercearias e padarias podem funcionar seguindo as regras de mercados, com proibição de consumo no local.

O teletrabalho é obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais do serviço público e também na iniciativa privada.

* Com informações do Governo do Estado.