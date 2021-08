Farmácias registram menor porcentual de casos de covid em 2021 entre dias 9 e 15

As farmácias registraram o menor porcentual de resultados positivos em testes de covid-19 em 2021 entre os dias 9 e 15 de agosto, de 15%, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Segundo a entidade, o índice se aproxima dos 14% contabilizados no período de 21 a 27 de dezembro do ano passado.

A marca foi alcançada mesmo com o aumento na procura pelos testes rápidos nas drogarias. O total de atendimentos chegou a 203.515, volume 7% acima do da semana anterior, enquanto os casos confirmados de coronavírus totalizaram 30.858.

Com esses números, a Abrafarma afirma que o varejo farmacêutico retoma o viés de queda nos resultados positivos. A partir do fim de maio, houve nove semanas com recuos consecutivos, até o aumento de 7% registrado no intervalo de 2 a 8 de agosto. Apenas dois Estados tiveram avanço semanal nos casos, Rondônia e Paraíba, com evolução de 3% e 2%, respectivamente.

Desde o fim de abril de 2020, quando foram habilitadas a realizar esse serviço, as farmácias promoveram 9,869 milhões de testagens, com 2.053.945 diagnósticos de covid-19 (21% do total).

“O processo de vacinação vem acelerando entre adultos e já começa a se estender para o público adolescente. Embora ainda convivamos com os riscos de variantes como a delta, o avanço da imunização claramente contribui para reduzir os indicadores”, afirma Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.