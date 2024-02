Família morre eletrocutada em piscina no Paraná; polícia investiga queda de fio de alta tensão

A Polícia Civil do Paraná investiga um incidente no qual um fio de alta tensão caiu em uma piscina em Rio Branco do Sul, no Paraná, neste domingo, 4. A queda resultou nas mortes de Agner Kauan Santos Coutinho, 17 anos; Emily Raiane Lara dos Santos, 22 anos; e Roseli da Silva Santos, 41 anos, todos da mesma família. Além disso, outras dez pessoas ficaram feridas.

A investigação também foca em possíveis irregularidades no registro da empresa responsável, um parque aquático, cujo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) estava cadastrado com uma atividade incorreta, sendo identificado como prestador de serviços de limpeza. Essa inconsistência pode ter contribuído para a ausência de fiscalização da prefeitura no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o socorro às vítimas encontrou complicações devido à dificuldade em localizar o ponto exato do acidente e às condições climáticas adversas. Um helicóptero do Batalhão Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi deslocado, mas não pôde atuar devido às condições inadequadas para a aviação. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Branco do Sul e para o Hospital Evangélico em Curitiba.

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e afirmou estar oferecendo apoio às famílias afetadas. “Neste momento, a prefeitura se solidariza com as famílias e amigos das vítimas e de todas as pessoas que presenciaram o trágico acidente”, declara a nota oficial.

O Estadão não conseguiu contato com os representantes da empresa responsável.