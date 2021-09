Falta de energia interrompe circulação de trens e provoca confusão na Luz

Passageiros que buscavam pegar o trem na estação da Luz, em São Paulo, foram surpreendidos com a falta de energia. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a queda de um cabo interrompeu o funcionamento das linhas entre o Brás e a Luz.

O problema começou por volta de 18h desta quarta-feira, 1º, de acordo com a companhia. O Expresso Aeroporto também parou de circular.

Os trens da Linha 11 (Coral) seguem até a Estação Tatuapé, onde é feita a transferência para a Linha 3 (Vermelha) do Metrô, de acordo com a empresa que administra os trens. Ainda segundo a CPTM, a circulação na Linha 7 (Rubi) está normal entre a Barra Funda e Jundiaí, e os trens da Linha 10 (Turquesa) seguem de Rio Grande da Serra até Tamanduateí, onde há transferência para a Linha 2 (Verde) do Metrô.

Em nota, a companhia informou que “os técnicos estão trabalhando para normalizar a circulação o mais rápido possível.”