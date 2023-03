Falha em sistema de controle provoca lentidão na Linha 1-Azul do Metrô de SP

Os passageiros que utilizam a Linha 1-Azul do Metrô na manhã desta quinta-feira, 2, enfrentaram transtornos, em razão de falha no sistema de controle do transporte público que causou restrição de velocidade na via e maior tempo de parada de trens entre as estações Jabaquara e Tucuruvi. O problema, segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que começou às 6h35, foi solucionado.

Entretanto, passageiros ainda relatavam transtornos durante a manhã desta quinta.

Nas redes sociais, internautas citam que, além de superlotação nas plataformas, também havia dificuldade no acesso às catracas.

Também dizem que houve maior tempo de parada entre as estações da linha.

“Os trens da Linha 1-Azul estão circulando com velocidade reduzida desde as 6h35, em razão de falha no sistema de controle”, disse o Metrô anteriormente.