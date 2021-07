Extremo sul de SP registra -2,3ºc, temperatura mais baixa dos últimos 17 anos

Esta terça-feira, 20, começou gelada em São Paulo, que registrou a menor temperatura absoluta em 17 anos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), às 7h os termômetros marcaram -2,3ºC em Engenheiro Marsilac, no extremo sul. Já a média da cidade foi de 5,4ºC.

O CGE possui 32 estações meterologócias espalhadas por toda a capital. A temperatura registrada nesta manhã em Engenheiro Marsilac foi a menor já detectada nessas estações desde 2004 – não há dados sobre os anos anteriores. A temperatura mínima média é calculada com base nessas estações e não bateu recorde nesta terça. O valor mínimo registrado considerando a cidade inteira foi 3,5ºC em 13 junho de 2016.

Para o restante do dia, a previsão do CGE é de céu claro com poucas nuvens. O ar frio e seco de origem polar vai manter a sensação de frio. A temperatura máxima não deve passar dos 28ºC e a umidade relativa do ar pode chegar aos 20% em algumas regiões da capital paulista.

Nos próximos dias, as madrugadas devem permanecer geladas, com potencial para formação de geada entre a madrugada e o amanhecer. principalmente nas regiões mais afastadas do centro expandido e nos municípios vizinhos da Capital. As tardes devem registrar baixos índices de umidade do ar.

Na madrugada de quarta-feira, 21, os termômetros devem ficar em torno dos 7°C. No decorrer do dia o predomínio será de sol entre poucas nuvens, o que ameniza um pouco a sensação de frio. A máxima atinge os 22°C enquanto os percentuais mínimos de umidade do ar se mantêm ao redor dos 30%.