Expresso da Barra Funda ao Aeroporto de Guarulhos vai operar a partir do 2º semestre

A Estação Palmeiras-Barra Funda deve receber duas linhas de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até 2024, segundo o governo. A partir do segundo semestre deste ano, o terminal, na zona oeste de São Paulo, vai ser um ponto de parada da linha de trem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana. A Linha 13-Jade da CPTM terá o serviço expandido e as composições que prestam o serviço Expresso Aeroporto chegarão em uma das plataformas da estação Palmeiras-Barra Funda.

Com isso, segundo o governo paulista, será possível sair de lá até a Estação Aeroporto-Guarulhos, fazendo conexão na Estação da Luz, por onde passam também as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, além da Linha 1-Azul e Linha 4-Amarela de metrô.

O preço da tarifa do Expresso Aeroporto é R$ 4,40, semelhante ao das demais linhas da rede. Lançado em outubro de 2018, o serviço possibilita chegar à Estação Aeroporto-Guarulhos em 35 minutos, com partidas diárias de hora em hora, a partir das 5h, em ambos os sentidos. Durante a semana, a viagem economiza cerca de 20 minutos aos passageiros em relação ao percurso feito de carro.

No segundo semestre de 2024, os passageiros também devem passar a contar com a chegada da Linha 11-Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda, o que deverá encurtar a distância entre a região do Alto Tietê – composta pelos municípios no entorno da nascente do Rio Tietê como Arujá, Mogi das Cruzes e Poá – e a zona oeste da cidade de São Paulo.

“A ampliação da linha pode diminuir a demanda na Estação Luz e fornecer aos passageiros uma alternativa de chegada às Estações Luz e Brás, após a concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada”, disse o governo, em comunicado.

Realização das obras durante as madrugadas

Na Linha 13-Jade, os trabalhos estão focados em adaptar a via permanente (trilhos) e a rede aérea para receber os trens da Série 2500, além de adaptações de sinalização entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda.

“Os testes já foram iniciados para que possamos ter mais informações sobre os ajustes que precisam ser feitos para que este modelo possa chegar até o seu novo destino com rapidez e, principalmente, segurança”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

Já na Linha 11-Coral, o trabalho se concentra em rede aérea, via permanente e sinalização, mas também na construção de uma nova subestação de energia entre Luz e Palmeiras-Barra Funda que possibilitará a expansão da linha.

“A subestação vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições, após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás”, afirmou ainda o governo em comunicado.

Em agosto de 2021, a CPTM anunciou que a Linha 13-Jade iria chegar até a Estação Palmeiras-Barra Funda. O contrato no valor de R$ 158 milhões engloba a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação dos sistemas.