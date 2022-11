Exposição de artista israelense leva fauna brasileira à Faria Lima

Apesar de a sustentabilidade ter ganhado relevância para o mundo corporativo nos últimos anos, o tema ainda parece distante dos olhos de quem trabalha em grandes escritórios. Quem passa pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, está acostumado a ver prédios espelhados, patinetes elétricos e gente vestindo roupas sociais, mas pouco verde. Por isso, a Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade do País, escolheu o local para a instalação de uma exposição sobre a fauna brasileira.

Chamada Animofras, a exposição fica na Alameda das Artes, no Complexo B32, e é um mix dos animais do território brasileiro com a percepção da artista visual israelense Ofra Grinfeder, que assina o projeto. Ela tem obras de arte espalhadas por Europa, Ásia e Estados Unidos. São 80 obras metálicas sobre a fauna brasileira ao longo de um muro de 64 metros a céu aberto.

“A artista foi escolhida para desenvolver esse trabalho por ter uma sólida carreira artística, com mais de 50 anos, e por ter uma linha de trabalho muito sustentável, antes mesmo de esse termo ser muito discutido”, explica Ana Gazic, curadora da exposição.

Reciclagem

Ofra Grinfeder é conhecida por criar arte a partir de objetos descartados e na exposição da Faria Lima não foi diferente. A artista reciclou materiais, em especial peças de metal, para moldar as esculturas de animais que foram instaladas em peças de alvenaria.

“Eu havia feito um painel de tecido, com 72 metros, que conta histórias dos bichos em extinção com desenhos bordados”, diz Ofra. Gratuita e visível por todos que passam pelo local, a ideia é democratizar a arte, sensibilizar as pessoas e passar uma mensagem de sustentabilidade.

A exposição ficará disponível ao público até 20 de maio de 2023. A Alameda das Artes fica entre a Rua Leopoldo Couto Magalhães e a Rua Fernandes de Abreu, no Itaim-Bibi. Funciona de terça a domingo, das 9h às 19h.

