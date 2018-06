Exceções permitem o pagamento do Seguro Desemprego

O benefício do Seguro Desemprego, que prevê o pagamento de três a cinco parcelas mensais de até R$ 1.677,74 a trabalhadores desempregados, tem em suas regras exceções que garantem o recebimento das parcelas para trabalhadores que estão regularmente empregados.

De acordo com o advogado trabalhista Eder Almeida de Souza, presidente da Comissão de Justiça Trabalhista da 48ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, caso o desempregado demore a entrar com o pedido para receber o benefício, ou haja algum atraso administrativo por parte dos órgãos competentes, desde que ele tenha permanecido sem trabalho formal e sem renda durante o período correspondente às parcelas, mesmo que ele volte a trabalhar o recebimento lhe é de direito.

“O trabalhador, após a dispensa sem justa causa, quando ele tem o direito a se habilitar ao Seguro Desemprego, ele não pode estar recebendo o seguro trabalhando, salvo se quando ultrapassado o período em que deveria ter recebido o Seguro Desemprego, ele estiver trabalhando. Se o trabalhador for demitido num determinado mês, passados cinco meses e ele não tem a recolocação no mercado, mas por um atraso administrativo, seja ele pelo Ministério do Trabalho, ou por não ter ido ao ministério dar entrada no programa no tempo correto e estender esse período além dos cinco meses e ele, depois desses meses desocupado, for contratado, aí é a única hipótese”, explicou.

O advogado destaca ainda que não se trata de receber o benefício enquanto se está trabalhando, mas sim o recebimento como forma de compensação por valores aos quais ele teria direito no período sem emprego e não recebeu. “Não significa de forma alguma que ele terá direito ao Seguro Desemprego trabalhando, mas significa que ele terá retroativo ao período em que ele deveria ter usufruído mas não teve o recebimento garantido em função de uma demora”, completou.

Por fim, ele ressalta que, fora desta exceção, receber o benefício enquanto se está formalmente empregado caracteriza fraude. “É crime você estar trabalhando e receber o Seguro Desemprego, jamais isso pode ocorrer”, finalizou.

O número de parcelas e os valores dependem do cálculo sobre tempo de trabalho, que é realizado pelo Ministério do Trabalho.