Ex-policial é absolvido por assassinato de delator no Rio

O ex-policial Vitor Alexandre Albano, acusado pelo homicídio triplamente qualificado do marítimo Carlos Antônio Ruff, foi absolvido por decisão do tribunal do júri na 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em agosto de 1998.

Semanas antes de ser morto, Ruff denunciou um esquema de tráfico de drogas envolvendo policiais civis e federais. Como marítimo, ele tinha a função, no esquema, de facilitar os embarques nos navios para o exterior. Ele também denunciou um grupo de policiais que praticava extorsão de traficantes.

As denúncias foram feitas em troca de proteção das autoridades e resultaram no pedido de prisão de sete policiais e um comerciante – eles chegaram a ser presos, mas depois foram soltos. Também a partir de suas revelações, foi criada a operação “Cavalo de Troia”, uma armadilha para prender os policiais corruptos que, contudo, não funcionou.

Poucos dias depois, o delator foi alvejado numa rua de Bonsucesso, zona norte do Rio.

O ex-policial Vitor Alexandre Albano chegou a ser condenado, em 2006, mas sua defesa conseguiu anular o júri, apontando falhas processuais. A defesa do ex-policial afirma que a inocência do cliente ficou demonstrada, nesse júri, a partir da fragilidade das provas.