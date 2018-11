Ex-namorado é preso suspeito de matar estudante de 16 anos em Apiaí

A estudante Luana Maciel dos Santos, de 16 anos, foi encontrada morta a facadas, no domingo, 25, em Apiaí, interior de São Paulo. A Polícia Civil prendeu o ex-namorado dela, Josemar de Paula Siqueira, de 33 anos, suspeito de ter cometido o crime.

A vítima estava sozinha na casa de uma irmã, no bairro Palmital, e foi achada já sem vida, sobre a cama, com várias perfurações pelo corpo. Conforme a investigação, o ex não aceitava a separação e foi visto com a Luana poucas horas antes do corpo ser encontrado.

Ela foi atingida por golpes, provavelmente de faca, na altura do pescoço. Havia sangue espalhado pelo quarto e indícios de que ela entrou em luta corporal com o agressor, tentando se defender.

À Polícia Militar, que foi chamada pela família da vítima, vizinhos relataram terem visto o suspeito com a jovem pouco antes do crime.

Siqueira foi detido e levado ao plantão da Polícia Civil. Ele negou o crime, mas entrou em contradições e o delegado Valmir de Oliveira Barbosa decidiu pela prisão.

Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva. O suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Capela do Alto. Ele deve responder pelo crime de feminicídio.

A polícia investiga se um amigo do agressor ajudou-o no crime. Siqueira não tinha defensor constituído até a tarde desta segunda-feira, 26. O corpo de Luana foi sepultado no Cemitério Municipal de Apiaí.

Este é o segundo homicídio registrado este ano na cidade, de 25 mil habitantes. Em 2017, aconteceram quatro homicídios dolosos, segundo estatística da Secretaria da Segurança Pública.