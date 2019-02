Ex-ministro Ronaldo Nogueira é nomeado para presidir a Funasa

O ex-ministro do Trabalho do governo Michel Temer, Ronaldo Nogueira de Oliveira, foi nomeado para exercer o cargo de presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O ato de nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula no período da tarde desta quarta-feira, 6.

O documento também traz outras nomeações para cargos na Casa Civil, Secretaria-Geral, ministérios da Agricultura, Cidadania, Ciência e Tecnologia, da Economia, da Educação, da Infraestrutura, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Saúde, do Meio Ambiente e do Turismo.