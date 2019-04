Evento de educação ambiental plantará árvores no Parque do Chuvisco, no Ipiranga

O Parque do Chuvisco, no bairro do Ipiranga, recebe mais uma etapa do projeto Geração + Verde neste domingo, 7, a partir das 9 horas. A ação, realizada pela secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista em parceria com a Coca-Cola Brasil e a Coca-Cola FEMSA Brasil, tem como objetivo levar educação ambiental para a comunidade e engajá-la na manutenção das áreas do parque.

Haverá uma atividade com uma maquete dinâmica que mostra a relação entre a preservação da mata e a disponibilidade de água. Além disso, o evento pretende executar o plantio de 25 árvores nativas da Mata Atlântica, como ipê, jatobá, ingá e grumixama.

Para participar, é necessária a inscrição no seguinte endereço: https://www.sosma.org.br/projeto/cadastros/geracao-verde/

Para outras comemorações no parque não são necessárias inscrições.

“Esta é a terceira ação de mobilização que realizamos com esta parceria. Essas iniciativas buscam chamar as pessoas para atividades voluntárias em parques e reforçar a importância das áreas verdes, dos parques e da Mata Atlântica para a vida das pessoas. Oferecer ações positivas e mostrar a harmonia do homem com a natureza é fundamental para melhorar este cenário”, afirma Kelly de Marchi, educadora ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica.

O secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Eduardo de Castro, reforça a importância da parceria: “A participação da iniciativa privada fortalece as políticas públicas do município e a escolha deste parque é emblemática, pois é o mais jovem espaço público da cidade.”

A iniciativa tem como meta plantar 600 mil árvores em quatro anos. Para cada árvore plantada na cidade, em represas, parques e praças, outra será plantada nas regiões de mananciais que abastecem a cidade de São Paulo. Até o final de 2019 serão 90 mil mudas.

“Seguimos comprometidos em liderar ações para proteger as fontes de água, promover seu uso racional e a sua conservação. Assim, promover e apoiar diversas iniciativas similares faz e fará parte de nosso compromisso pelo bem maior de nossa sociedade”, afirma Wanessa Scabora, gerente de Comunicação Externa e Sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Mata Atlântica

O plantio de árvores nativas em São Paulo contribui para restaurar a Mata Atlântica. Esta é a floresta mais ameaçada do Brasil, que já perdeu quase 90% de sua área original.

A ideia é promover a recuperação das bacias hidrográficas.

Serviço

Quando: 7 de abril, das 9 horas às 13 horas

Local: Parque do Chuvisco

Endereço: Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto, São Paulo – SP

Link para inscrição: www.sosma.org.br/projeto/cadastros/geracao-verde