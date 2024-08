EUA terão novas regras para entrada de cães com certificado emitido por veterinário

O Ministério da Agricultura informou, em nota, que a entrada de cães nos Estados Unidos terá novas regras a partir de 1º de agosto. A nova solicitação de emissão do e-CVI (Certificado Veterinário Internacional digital) para os Estados Unidos passará a ser feita exclusivamente por médico veterinário, segundo a pasta. As normativas foram estabelecidas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pelo Serviço de Inspeção da Saúde Animal e Sanidade Vegetal, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (APHIS/USDA).

O modelo será disponibilizado no painel de certificados e requisitos no site do ministério. Os tutores responsáveis pelos animais que possuam autorizações para viagens no modelo antigo devem refazer os certificados.

O Ministério da Agricultura orienta aos passageiros fazer contato previamente com as companhias aéreas para se informar acerca dos procedimentos específicos que cada empresa adota e quanto ao cumprimento dos requisitos necessários para a entrada dos cães nos Estados Unidos. A solicitação de emissão do e-CVI deve ser solicitada dez dias antes do embarque para gatos (cujas regras não mudaram) e cinco dias anteriores para cães, com validade para apenas uma viagem.

O certificado nacional, diferentemente, é emitido pelos médicos veterinários e tem duração de dez dias.