EUA lançam avião espacial militar secreto com ajuda da SpaceX

O avião espacial X-37B do exército dos EUA decolou na noite desta quinta-feira, 28, em outra missão secreta que deve durar pelo menos dois anos. O avião espacial decolou a bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX do Centro Espacial Kennedy da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), com mais de duas semanas de atraso devido a problemas técnicos.

Falcon Heavy launches USSF-52 to orbit from Florida pic.twitter.com/DC269EmaLh — SpaceX (@SpaceX) December 29, 2023

Como nas missões anteriores, o avião reutilizável, semelhante a um mini-ônibus espacial, transportou experimentos confidenciais. Não há ninguém a bordo.

Esse é o sétimo voo de um X-37B, que já registrou mais de dez anos em órbita desde sua estreia em 2010. O último voo, o mais longo até então, durou dois anos e meio antes de terminar em uma pista de pouso em Kennedy, há um ano.

Watch Falcon Heavy launch the USSF-52 mission to orbit https://t.co/zrk4JcZ9Pt — SpaceX (@SpaceX) December 29, 2023

Os oficiais da Força Espacial não informaram por quanto tempo esse veículo de teste orbital permanecerá no ar ou o que há a bordo, além de um experimento da Nasa para avaliar os efeitos da radiação nos materiais.

Construído pela Boeing, o X-37B se assemelha aos ônibus espaciais aposentados da Nasa. Mas eles têm apenas um quarto do tamanho, com nove metros de comprimento. Não são necessários astronautas; o X-37B tem um sistema de pouso autônomo.

Eles decolam verticalmente como foguetes, mas pousam horizontalmente como aviões, e são projetados para orbitar entre 240 quilômetros e 800 quilômetros de altura. Há dois X-37Bs baseados em um antigo hangar de ônibus espaciais em Kennedy. Fonte: Associated Press