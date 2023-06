EUA: condado em Oregon processa empresas de petróleo e carvão em US$ 51 bilhões

O condado de Multnomah, o mais populoso de Oregon, nos EUA, está processando mais de dez empresas de combustíveis fósseis para recuperar custos relacionados a eventos climáticos extremos ligados à mudança do clima. As empresas nomeadas no processo incluem Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips, Koch Industries e ExxonMobil, entre outras.

O processo aberto ontem no Tribunal do Condado de Multnomah alega que a poluição combinada de carbono que as empresas emitiram foi um fator substancial para causar e exacerbar uma cúpula de calor em 2021 que matou 69 pessoas, informou o The Oregonian/OregonLive. O condado busca mais de US$ 51 bilhões em danos, incluindo US$ 50 milhões por custos que supostamente incorreram por causa da cúpula de calor.

“No fundo, este processo é sobre justiça e responsabilidade para essas gigantes petrolíferas que têm lucros recordes, que sabem sobre os danos que seus produtos causam ao nosso meio ambiente e que usam pseudociência, desinformação e mentiras descaradas há décadas”, disse a presidente do condado de Multnomah, Jessica Vega Pederson.

A maioria das empresas citadas no processo não respondeu ao pedido de comentário. O advogado da Chevron, Theodore Boutrous, em um comunicado afirmou que o processo faz reivindicações novas e infundadas”, é inconstitucional e visa injustamente “uma indústria e grupo de empresas envolvidas em atividades legais que fornecem enormes benefícios à sociedade”. A ExxonMobil disse à Oregon Public Broadcasting que o processo “não fez nada para lidar com as mudanças climáticas”.