EUA: Câmara vota para restaurar tarifas de painéis solares suspensas por Biden

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou nesta sexta-feira, 28, para restabelecer as tarifas sobre as importações de painéis solares de vários países do Sudeste Asiático, depois que o presidente Joe Biden as interrompeu em uma tentativa de aumentar as instalações solares no país, uma parte fundamental de sua agenda climática.

Doze democratas se juntaram a 209 republicanos para apoiar a medida anulada. Oito republicanos e 194 democratas se opuseram. No total, a medida foi aprovada por 221 votos a 202.

A votação envia a medida ao Senado, onde legisladores de ambos os partidos expressaram preocupações semelhantes sobre o que muitos chamam de concorrência desleal da China. Biden prometeu vetar a medida se chegar à sua mesa.

A indústria dos EUA argumenta que as importações de painéis solares são necessárias à medida que as instalações solares aumentam, para atender o nível elevado de demanda por energia renovável. A energia solar é uma parte fundamental da meta de Biden para atingir 100% de eletricidade limpa até 2035.