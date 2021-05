Estudo identifica coronavírus em placa bacteriana de pacientes com Covid-19

Uma pesquisa realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre por profissionais da residência em Periodontia encontrou coronavírus no biofilme dental – a placa bacteriana – dos pacientes que tiveram Covid-19. Em cerca de 20% das amostras foi verificado o vírus.

O biofilme é uma película formada nos dentes por bactérias, microorganismos e restos de alimentos. Estudos também encontraram a presença de fungos e vírus nessa camada. A pesquisa realizada no Rio Grande do Sul provou que o Sars-CoV 2 pode se alocar e permanecer no biofilme dos pacientes.

Para o dentista e especialista em Saúde Coletiva na Neodent João Piscininio, a pesquisa mostra um fato já defendido pelos odontologistas, a importância da saúde bucal, até na prevenção da Covid-19. “A boa higiene bucal poderia inclusive evitar a entrada do vírus no organismo por meio do contágio oral. Nem sempre quando a gente entra em contato com o vírus adquirimos a doença, e esse vírus pode ficar retido no biofilme”, garantiu o especialista.

O estudo coletou biofilme de 70 pacientes que estavam com Covid-19, e a presença do vírus foi detectada em 13 amostras. Os pacientes nos quais foi encontrado vírus no biofilme foram os mesmo que tiveram maior carga viral nas amostras de oro e nasofaringe.

No estudo ainda não é possível afirmar se o vírus sobrevive no biofilme e se ele pode se deslocar pelo sistema respiratório ou corrente sanguínea. Apesar da pesquisa não avaliar a possibilidade de reinfecção e as consequências da presença do vírus no biofilme, o dentista que existe essa possibilidade. “Estudos já comprovam a reinfecção da Covid-19. Até mesmo pessoas que estão vacinadas podem transmitir o vírus para outras não imunizadas. Então, se o vírus está presente no biofilme do paciente, ele poderá ser transmitido”, destacou o dentista.

Prevenção e higiene bucal

Os cuidados diários para prevenir a Covid-19 já fazem parte da rotina, lavar as mãos, usar a máscara, manter o distanciamento social e álcool em gel. Piscininio destaca esses e outros cuidados na hora de prevenir a doença. “O básico é sempre essencial, usar máscara cobrindo o nariz e a boca, evitar levar ao rosto as mãos e objetos não higienizados, não aglomerar e manter o distanciamento social. É necessário também ter uma rotina de higiene bucal, que previne cáries, doenças periodontais e também o desenvolvimento da Covid-19. São cuidados como a escovação três vezes ao dia, fio dental diariamente e visitas semestrais ao dentista, inclusive na pandemia”.

Outra recomendação do especialista é manter a escova de dente sempre nova, separada das escovas de outros integrantes da casa. “São detalhes que auxiliam na higiene e podem evitar o contágio ou a transmissão da Covid entre pessoas na mesma residência”, conclui.