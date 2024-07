Estudo confirma transmissão de gripe aviária no gado dos EUA

Um novo estudo, da Universidade Cornell (EUA), confirma a possibilidade de transmissão da gripe aviária entre mamíferos, com base em evidências de que a doença foi passada de uma vaca para outra. Atualmente, há mais de 170 rebanhos infectados no país norte-americano.

A novidade é que, até então, não se tinha certeza se gados infectados haviam contraído a doença simplesmente a partir do contato com aves ou seus dejetos, o mais comum, ou uns dos outros, segundo explica a infectologista Nancy Bellei, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). A pesquisa, então, confirmou o que já se suspeitava: agora, o vírus H5N1 já pode ser transmitido de forma sustentada, de animal para animal.

Esse dado preocupa, pois mostra a capacidade de transmissão e adaptação do H5N1. Além disso, segundo Nancy, o gado é um tipo de animal mais parecido biologicamente com os humanos do que as aves.

